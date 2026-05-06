Bursa'da 'sahte doktor' operasyonu: 17 gözaltı

Dolandırıcılara geçit yok...

Bursa'da sahte diplomalar kullanarak herhangi bir yasal yetki veya izin olmaksızın ikamet adreslerini polikliniklere çeviren kişilerin, sosyal medyada paylaşımlar yaparak ücret karşılığı muayene ve tedavi hizmeti sundukları anlaşıldı.

17 GÖZALTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendisini 'doktor' olarak tanıtan yabancı uyruklu 7 kişiyle sağlık alanında eğitim alan ancak Türkiye’de çalışma izni bulunmayan 10 kişi yakalandı.

TIBBİ EKİPMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanı bulunduğu tespit edilen kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi.

57 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Kaçak muayenehanelere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 yabancı uyruklunun bilgisine başvuruldu.