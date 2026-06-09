Bursa'da satışa çıkardığı motosiklet ile kaza yaptı

Bursa'da devrilen motosiklette 16 yaşındaki genç can verdi.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde, Kaan Fidan’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.

Fidan, devrilen motosiklette arkadaşı Ömer Faruk Orhan ile birlikte yola savruldu ve ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kaan Fidan, tüm çabaya karşın kurtarılamadı.

Ömer Faruk Orhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SATIŞA ÇIKARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kaan Fidan’ın, motosikletini dün sanal medya üzerinden 40 bin liradan satışa çıkardığı bildirildi.