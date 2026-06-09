Bursa'da satışa çıkardığı motosiklet ile kaza yaptı
Devrilen motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Kaan Fidan hayatını kaybetti. Fidan'ın bir gün önce motosikleti için "satış" ilanı verdiği öğrenildi.
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Bursa'da devrilen motosiklette 16 yaşındaki genç can verdi.
Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde, Kaan Fidan’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.
Fidan, devrilen motosiklette arkadaşı Ömer Faruk Orhan ile birlikte yola savruldu ve ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kaan Fidan, tüm çabaya karşın kurtarılamadı.
Ömer Faruk Orhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
SATIŞA ÇIKARDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kaan Fidan’ın, motosikletini dün sanal medya üzerinden 40 bin liradan satışa çıkardığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)