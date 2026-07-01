Bursa'da silahlı kavgada 24 yaşındaki genç yaralandı
Bursa'da 24 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde sokakta yürüyen Berkay A., önüne araçla kesen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ile tartıştı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Berkay A., tabancayla vuruldu.
24 yaşındaki Berkay A., ayağından yaralanırken şüpheli ise geldiği araçla kaçtı.
Yaralı genç, polis otosuyla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Mermilerden biri de park halindeki otomobilin ön lastiğine isabet etti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)