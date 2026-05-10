Bursa'da silahlı kavgaya karıştı: Polis, çatıda yakaladı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan şüpheli, Mudanya ilçesinde çatı katında saklanırken yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine aracıyla gelen 33 yaşındaki Mahmut Sait Ö. ve 24 yaşındaki Rıza K. arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Rıza K. cebinden çıkardığı 2 tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye defalarca ateş etti.
BACAĞINDAN VURULDU
Mermilerden biri Mahmut Sait Ö.'nün sağ bacağına isabet etti.
Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı aracına binip gitmeyi denedi ama başarılı olamadı.
O sırada yoldan gelen motorize trafik timi polisi, yaralıyı motosikletin alıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KADIN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Olaya karışan kadın şüpheli S.K. gözaltına alındı.
Sorgulaması tamamlanan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇATIDA YAKALANDI
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Rıdvan K.'nın yerini tespit ettiler.
Mudanya ilçesinde bir evin çatı katında saklanan şüpheliyi polis ekiplerince yakalandı.
Mudanya ilçesinde adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.