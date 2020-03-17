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Bursa'da sokak düğününe medikal tulum giyerek katıldılar

Karacabey'de, arkadaşlarının düğününe medikal tulum giyerek ve maske takarak katılanlar, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

İHA | 17.03.2020 - 16:12..
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Bursa'da geçen pazar günü Betül-Özkan Manay çifti, Karacabey'de yapılan düğün organizasyonuyla dünya evine girdi.

Arkadaşları, gelin ve damadı bu mutlu günlerinde yalnız burakmadı.

Bursa'da sokak düğününe medikal tulum giyerek katılanlar VİDEO

TULUM GİYİP ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Hem arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen hem de koronavirüs salgınından etkilenmek istemeyen katılımcılar, gelin almaya medikal tulum giyerek gitti.

Medikal tulum giyip, maske takan davetliler davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

Sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maskeli grubun davul zurna eşliğinde çiftetelli oynaması, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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