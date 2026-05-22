Bursa'da sokak ortasında kavga...

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü.

Uzun süre birbirleriyle tartışan şahıslardan biri, diğerine saldırarak darbetti.

VATANDAŞLAR ENGELLEDİ

Kavga sırasında çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etmekte tereddüt ederken o sırada tesadüfen olay yerinden geçen iki kişi, tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesini engelledi.

Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.