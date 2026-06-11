Bursa'da sünnet eğlencesi kanlı bitti: Dede hayatını kaybetti

Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlı Dere Mahallesi'nde evinin önünde torununun sünnet eğlencesini yapan 62 yaşındaki Şaban İrili, kapının önüne gelerek tabancasıyla rastgele havaya ateş açan komşusu 28 yaşındaki Nevzat Onur'u uyardı.

Şaban İrili, Nevzat Onur'a, "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

UYARINCA ATEŞ AÇTI

Nevzat Onur, bunun üzerine, elindeki tabancayla Şaban İrili'nin önce bacaklarına ardından başına doğru ateş açtı.

Şaban İrili, yere yığıldı.

BABASININ KATİLİNİ YARALADI

Bunun üzerine, Şadan İrili'nin kendisiyle aynı isme sahip olan oğlu Şaban İrili de evdeki bulundurma ruhsatlı tabancasını alarak, kaçmakta olan Nevzat Onur'a ateş açtı.

Kolundan yaralanan Nevzat Onur ile oğul Şaban İrili, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Şadan İrili’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

8 Haziran günü yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Nevzat Onur ile Emniyet'e götürülen Şadan İrili’nin işlemleri devam ediyor.