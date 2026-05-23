Bursa'da sunta fabrikasında korkutan yangın
İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, saat 15.00 sıralarında İnegöl OSB 4. Caddesi’nde bulunan bir sunta fabrikasında yangın meydana geldi.
Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.
CAN KAYBI YOK
Çıkan yangında can kaybı olmazken fabrikada hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)