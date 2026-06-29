Bursa'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı

Üst üste yangın haberleri...

Yaz ayları beraber yurdun birçok noktasında orman yangınları çıkmaya başladı.

İzmir'in ardından adresler bu sefer de Bursa'yı gösterdi.

TARIM ALANINDA ÇIKIP ORMANA SIÇRADI

Gökçeören mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

VİLLARA DOĞRU İLERLİYOR

Yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan ise arazözler ve çok sayıda ekibin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin Gökçeören'in tanınan simalarına ait villaların bulunduğu bölgeye doğru ilerlediği öğrenildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaları aralıksız devam ediyor.