Bursa’da telefonda başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde, gece saat 02.20 sıralarında bir sitenin önünde alacak verecek meselesi nedeniyle taraflar arasında telefonda tartışma çıktı.

Telefonda başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı.

KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tarafların yüz yüze gelmesiyle çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinden kaçan araca “Dur” ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI KAÇTI

İhtara uymayan araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında Beşevler Mahallesi’nde park halindeki bir araca çarptı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan A.K. ile F.A., yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞ BACAĞINDAN VURULDU

Olay yerinde yapılan incelemede, Y.Y.'nin pompalı tüfekle sağ bacağından vurulduğu belirlendi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ ATEŞ AÇTI

Müşteki E.Y. ise , S.A.'nın telefonla kendisini aşağı çağırdığını, taraflar arasında çıkan küfürleşme ve kavganın ardından yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan S.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.