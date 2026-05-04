Bursa'da tır, ışıklarda duran tankere çarptı
Orhangazi'de trafik kazasında otomotiv yedek parça yüklü bir tır, önünde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Tankere çarpan tır, kısa bir süre içerisinde hurdaya döndü.
Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında Yaşar Yüksel idaresindeki tır, Orhangazi Göl Işıklı kavşağında trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kaza sonrasında hurdaya dönen tır sürücüsü araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri sürücü Yaşar Yüksel'i araç içinden çıkardı.
Sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Göl kavşağında polis, güvenlik önlemleri aldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılmasından sonra ise trafik normale döndü.
Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.