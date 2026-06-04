Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 58 tutuklama

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliye dönük operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlar sonucunda hakkında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH YAKALANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 98 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 17 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

58 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 58'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.