Bursa'da uyuyakalan sürücü, lise öğrencisini ezdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Direksiyon başında uyuyan sürücü, lise öğrencisinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Direksiyon başında uyuyan otobüs şoförünün önündeki araca çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe, iki aracın arasında sıkıştı.

Kazada ağır yaralanan Eymen Gökçe'nin, ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadığı, 8 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

"BİR ANLIK GÖZ KAPANMASI"

Yaklaşık 16 ay süren tedavi sürecinin ardından lise öğrencisinin bacağında 3 santimetrelik kısalma oluştuğu belirtildi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulundan uzak kalan Gökçe'nin, sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Ailenin tepki gösterdiği en önemli konuların başında ise hazırlanan sağlık raporları geldi.

Yaklaşık 16 ay tedavi gören ve aylarca yatağa bağımlı kalan genç için yüzde 19 oranında maluliyet belirlenmesi ile yalnızca 1 aylık bakıcı ihtiyacı olduğuna dair rapor hazırlanması, aileyi isyan ettirdi.

Öte yandan bilirkişi raporunda, şoför için "uyumadığı, bir anlık göz kapanması yaşadığı" değerlendirmesi yapılırken kazaya ait kamera görüntülerinde, şoförün direksiyon başında uykuya daldığı anların net şekilde görüldüğü belirtildi.

"BAKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM"

Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün, işe geri dönmek için dava açtığı ve davayı kazandığı öğrenildi.

Yaşadığı süreci anlatan Eymen Gökçe, "2 yıla yakın tedavi gördüm. Okula gidemedim, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok kötü oldum.

Şimdi biraz toparlamaya çalışıyorum. Tek isteğim bu mahkemenin detaylı şekilde ilerlemesi. Adalet Bakanımız Akın Gürlek'ten de destek bekliyorum." dedi.

"GÖRÜNTÜLER ÇOK AÇIK"

Baba Nazife Gökçe ise yaşadıkları sürece tepki göstererek, "Oğlum 2 yıldır tedavi görüyor. Bir kişinin direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada bilirkişi, ‘Gözlerini 1 saniye kapatmış' diye yorum yapıyor.

Görüntüler açık, adamın resmen içi geçmiş. Ben bu dosyanın detaylı şekilde incelenmesini istiyorum. Benim oğlum 1 yıl boyunca bakıma muhtaç yaşadı ama verilen raporda sadece 1 ay bakıma muhtaç olduğu yazıyor. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

Bu şahıs ayrıca işe geri dönüş davası açıp bunu da kazanıyor. Allahtan Burulaş kabul etmiyor ama bu şahıs nasıl davayı kazanıyor anlamıyorum. Biz aylarca ekonomik kriz çektik." dedi.