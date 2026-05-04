Bursa'da yağışlar nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle taşkın meydana gelen çiftlik evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki derede taşkın meydana geldi.
63 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KURTARILDI
Taşan derenin etkisiyle bir çiftlik evinde Hüseyin Duymuş (63) mahsur kaldı.
Duymuş'un yardım talebiyle bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bot ve halat yardımıyla kurtarılan Duymuş, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Duymuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)