Bursa'da yağmur suları köprüyü çökertti: Motosikletli dereye savruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde, şiddetli yağış sonrası dere yatağındaki suyun hızla yükselmesiyle birlikte mahallede kullanılan köprü büyük bir gürültüyle çöktü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, köprüde çatırdama sesleri duyulduktan kısa süre sonra yapı tamamen çökerken o sırada köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü, yıkılan bölümle birlikte dere yatağına savruldu.

VATANDAŞLAR ZAMANLA YARIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücünün yardımına koştu. Dere yatağına düşen sürücü, vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEREDEKİ SU SEVİYESİ KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından dere yatağındaki debinin aniden yükseldiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, yağışın ardından suyun normal seviyenin çok üzerine çıktığını ve köprünün bu baskıya dayanamadığını ifade etti.

Yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alırken çöken köprünün bulunduğu alan, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olayın ardından ekipler, bölgede teknik inceleme başlattı. Köprünün yapısal durumu ve çökme nedenine ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.