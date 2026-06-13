Bursa’da 'yan baktın' diyerek tartıştığı iki kişiyi bacaklarından vurdu
Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavga ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da akılalmaz olay...
Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde dün, taraflar arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.
TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU
Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartıştığı iki kişiye tabancayla ateş açtı.
Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan silahlı saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.