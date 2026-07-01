Bursa'da yardım etmek isterken akıma kapıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 yaşındaki genç, yardım etmek isterken öldü.

Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi O.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken sürücü, araç içerisinde ağır yaralandı.

AKIMA KAPILDI

Kazayı gören Furkan Alan ise hiç tereddüt etmeden aracını durdurup, yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralanan sürücü O.U., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Furkan Alan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan facianın ardından Furkan Alan'ın, henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu.