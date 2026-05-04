Bursa'da Yaren ve Nazlı leyleğin 5 yavrusu dünyaya geldi

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek yerleşim olan Eskikaraağaç, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverlerin odağında. Yaren leyleğin her göç döneminde Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla simgeleşen dostluk, milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Göç yolculuğundan bu yıl 15’inci kez dönen Yaren’in ilk yavrusu 30 Nisan’da yumurtadan çıktı.

O ANLARI DOĞA FOTOĞRAFÇISI PAYLAŞTI

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yaptığı son paylaşımla 5’inci yavrunun da dünyaya geldiğini duyurdu.

Tüydeş, sevindirici gelişmeyi şu sözlerle paylaştı:

“Bugün en küçük yavrunun da kafasını göstermesiyle birlikte artık nur topu gibi 5 yavrumuz olduğunu biliyoruz. Dünden beri oldukça hareketliler. Anne ve baba leylekler bir yandan soğuklardan korumak için yuvaya saman ve yosun taşıyor, diğer yandan yavrularını besliyor.”

Yavruların sayısının her yıl değişiklik gösterebildiğini belirten Tüydeş, Yaren’in daha önce 6 yavru büyüttüğünü de hatırlattı. Bu yıl göldeki su seviyesinin artmasının, yavru sayısına olumlu etki etmiş olabileceğini ifade etti.

İlk bir ayın kritik olduğuna dikkat çeken Tüydeş, özellikle zayıf kalan yavruların hayatta kalma mücadelesinin zorlaşabileceğini belirterek, “Esas heyecan şimdi başlıyor” dedi.