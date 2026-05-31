Bursa’da yol kavgası: 4 kişi bıçakla, 1 polis memuru arbede sırasında yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında, özel halk otobüsü şoförü Özbek B. ile Emirhan G., Burak K. ve Bulut D. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA 4 KİŞİYİ YARALADI

Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

Otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B., elindeki bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve Ahmet G.’yi yaraladı.

POLİS KAVGAYI SONLANDIRDI

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı kısa sürede sonlandırdı.

TRAFİK POLİSİ BAŞINDAN YARALANDI

Arbede sırasında trafik polisi M.E. de başından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Özbek B. ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı.