Bursa’da yol kavgası: 4 kişi bıçakla, 1 polis memuru arbede sırasında yaralandı
İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi ve 1 polis memuru arbede sırasında yaralandı. Ağır yaralanan Emirhan G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında, özel halk otobüsü şoförü Özbek B. ile Emirhan G., Burak K. ve Bulut D. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA 4 KİŞİYİ YARALADI
Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı.
Otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B., elindeki bıçakla Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve Ahmet G.’yi yaraladı.
POLİS KAVGAYI SONLANDIRDI
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kavgayı kısa sürede sonlandırdı.
TRAFİK POLİSİ BAŞINDAN YARALANDI
Arbede sırasında trafik polisi M.E. de başından yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Özbek B. ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)