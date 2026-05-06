Bursa'da zabıtayı görünce izmaritleri topladı
İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde biriktirdiği sigara izmaritlerini yere atan A.D., ekipleri görünce toplamaya başladı.
Bursa İnegöl'de ilginç olay...
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde zabıta ekipleri, denetimleri sırasında aracını park ettikten sonra sigara izmaritlerini yere atan A.D.’yi tespit etti.
TEK TEK TOPLADI
Ekipleri karşısında gören sürücünün hatasını fark edip, izmaritleri topladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Ekipler, A.D.’ye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)