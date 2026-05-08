Bursa’da zincir market çalışanı ile müşteri birbirine girdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir zincir markette, market çalışanı ile müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma, iş yerinin dışına taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini itip yere düşürerek darbetti. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kavga kısa sürede sona ererken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.