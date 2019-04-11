Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki başlarında kapüşon bulunan silahlı 2 kişi, 55 yaşındaki Mustafa Kapılı’ya ait kuyumcu dükkanına girdi.

Şüphelilerden biri silahını çekip, Kapılı’nın karnına dayayarak tehdit etti. Diğer şüpheli ise dükkandaki altınları bir torbaya doldurdu. Şüpheliler, yaklaşık 5 kilo altını alarak iş yerinden çıkıp kaçtı.

Biri kuyumcuyu darp etti, diğeri 5 kilo altını çaldı İZLE

Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN TL

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapılı'nın ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalının altının piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.