taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

İki hırsız, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini silahla tehdit etti ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

DHA | 11.04.2019 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki başlarında kapüşon bulunan silahlı 2 kişi, 55 yaşındaki Mustafa Kapılı’ya ait kuyumcu dükkanına girdi.

Şüphelilerden biri silahını çekip, Kapılı’nın karnına dayayarak tehdit etti. Diğer şüpheli ise dükkandaki altınları bir torbaya doldurdu. Şüpheliler, yaklaşık 5 kilo altını alarak iş yerinden çıkıp kaçtı.

Biri kuyumcuyu darp etti, diğeri 5 kilo altını çaldı İZLE

Olay anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 200 BİN TL

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapılı'nın ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

Çalının altının piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

Bursa'daki kuyumcu soygunu anbean görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

310
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

440
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

427
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

131
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

202
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

124
CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir