Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin: Hakkımı helal etmiyorum

Türkiye Basketbol Ligi'nin son haftasında maçın bitimine 3 saniye kala atılan basketle Karşıyaka'ya mağlup olan ve Avrupa Ligi'nin kapısından dönen Bursaspor Basketbol'da başkan Sezer Sezgin, kameralar karşısına geçti.

Karşıyaka mağlubiyetinin ardından eleştirilerin hedefi olan Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği kahvaltı programında açıklamalarda bulundu.

"6 SENEDİR EN İYİ ŞEKİLDE KORUYORUM"

Başkan Sezgin, sezon boyunca hem maddi hem manevi büyük fedakarlık yaptıklarını, fakat takıma verilen sözlerin tutulmadığını ve yalnız bırakıldıklarını belirtti.

Bursaspor Basketbol'un başarısı için kişisel imkanlarını sonuna kadar kullandığını söyleyen Sezgin, yaşanan tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade ederek kulüpte görevi bir emanet olarak gördüğünü dile getirdi.

Sezgin, "Ben bu kulübün başkanı değil 6 yıldır yediemin gibi çalışan emanetçisiyim. Emaneti 6 yıl önce genel kurulda aldım, 6 senedir de en işi şekilde koruyorum." ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ İSİM SPONSORSUZ BİR SEZONA BAŞLADIK"

Kulübün geleceğiyle ilgili kararların Başkan Enes Çelik öncülüğünde şekilleneceğini belirten Sezgin, takımın ilerleyen süreçte çok daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını vurguladı.

Başkan Sezgin, "İlk kez isim sponsorsuz bir sezona başladık, sponsorsuz devam ettik ve sponsorsuz bitirdik. Bize verilen sözler tutulmadı. Bu takım kurulduğu günden beri, sponsorlu ya da sponsorsuz, her sezon Avrupa'da Bursaspor armasını ve Türk bayrağını taşıdı. Son maça çıkmadan önce Sayın Başkanımız Enes Çelik, TOFAŞ ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştı. Şunu net söylemek istiyorum; Bursaspor basketbolunun iyi olmasını en az benim kadar isteyen insanlardan biri Enes Başkan'dır. Maddi manevi ne kadar yıprandığımı da en iyi bilenlerden biridir. Sürekli görüşme halindeyiz. Yine bu mekanda yapılan o açıklamanın ardından Karşıyaka maçına oyuncuları konsantre etmek gerçekten çok zordu." dedi.

"TOTEMİ BOZMADIK"

Ligin son haftasında oynanan Karşıyaka maçını da değerlendiren Sezgin, "Maç öncesinde yine totemi bozmadık. Karşılaşmadan yarım saat, bir saat önce oyunculara kişi başı 3 bin Dolar prim açıkladık. Ancak maç başlamadan itibaren yaşananlar artık anons yaptırmak zorunda kalınacak seviyeye geldi. Basketbola ve sporun ruhuna aykırı hareketler vardı. Yaklaşık yüzde 40'ı kadınlardan oluşan bir salonda ağız dolusu küfredilmesini, küfür duyulmasını ve bir şehre maç boyunca hakaret edilmesini yakıştıramıyorum. Bizim salonumuzda böyle şeyler yaşanmıyor. Geçmişte yaşanmış olsa bile bizde kesinlikle böyle bir ortam yok. Bundan dolayı çok utandım. Maç sırasında müdahale etme şansım olsaydı ederdim. Devre arasında aşağı indim ve 3 bin dolar olan maç primini 5 bin dolara çıkardığımı söyledim. Karşıyaka'nın düşmesi tabii ki bizi ilgilendiren bir durum değildi. Biz sahaya kazanmak için çıkmıştık. Ancak biz öndeyken ve fark 17 sayı olmuşken bile primi artırdık. Maç başladıktan sonra, TOFAŞ'ın Petkim'i son saniyede yenmesiyle Karşıyaka'nın bizi yenmekten başka çaresi kalmadı. Bundan sonrası da tamamen basketbolun teknik tarafıyla ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Basketbol takımının yalnız bırakıldığını dile getiren Sezgin, "Sezon ortası yanlış bir koç seçimi yaptım, bunu kabul ediyorum. Gerçekten yapılan açıklama beni üzdü. Taraftarın ve medyanın önüne atıldık. Bu sezon gerçekten kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik. Maddi katkıyı en yakınlarım biliyor. Sponsorun verdiğinin iki katını, üç katını cebimden harcadım. Çok büyük bir iş insanı değilim ama Allah'a şükür durumumuz iyi. Buna rağmen mücadeleyi hiç bırakmadım. Buradan hem çok üzgün hem de gururlu olduğu söylemek istiyorum. Eğer bir yapılanma ya da yeni bir oluşum olacaksa, bununla ilgili en doğru kararı her zaman basketbolun iyiliğini isteyenler verecektir. Şimdi Bursaspor'a vizyon katan, büyük işler yapan, hedefini Süper Lig'den şampiyonluğa ve Avrupa kupalarına kadar taşıyan bir basketbol yapılanması oluşturmak isteyen Sayın Başkan Enes Çelik tarafından nasıl uygun görülürse o şekilde hareket edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ben burada kulüp başkanı değilim, emanetçiyim. Bursaspor camiasının bana emanet ettiği bu görevi yedi emin gibi o günden bugüne tek başıma taşımaya çalıştım. Yoruldum mu? Yoruldum. Bugüne kadar bir kez olsun omzumuz sıvazlanmadı. 'Aferin' beklemedik ama vurun abalıya da yapmasınlar. Bunları da hak etmediğimizi düşünüyorum. İnsan gerçekten çok üzülüyor. İnşallah herkes için hayırlısı neyse o olur. Bu takımın çok büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Bana sorarsanız Eurocup finali oynadığımız sezondan daha değerli bir sezon geçirdik. Sezona isim sponsorsuz başladık. Taşın altına elimizi değil bedenimizi koyduk. Sezon başı atılan destek sözü tweet'lerinin hiç biri yerine getirilmedi. Kol kırılır yen içinde kalır biz hiç birinden bahsetmedik. Bursaspor mücadelenin vazgeçmemenin simgesidir. Camiayı bilen sorumlu bir başkanın ne yapması gerekiyorsa hepsini yaptığımı düşünüyorum onun için anlık ak ve başım dik. Bursaspor Basketbol Takımı Bursa'yı tanıtan Bursa camianın sahip çıkması gereken bir takımdır. Bursa'yı tanıtmak fuarlarda stant açmak değildir. Siyasette tanıtmak değildir. Bir şehri, sanatıyla, sporuyla, tarihiyle, kültürüyle tanıtmak bir şehir kültürü bir şehir hafızası oluşturabilmek şehri yönetenlerin asli görevidir. Elimizden geldiğince biz buraya kadar getirdik ama dostlarımızın sessizliği bizi çok yıprattı. Avrupa kupalarında boy göstermek milyon dolarlık organizasyonlarda yer alabilmek büyük bir başarıydı takdir edilmek bir kenara dursun küfür yemek çok acıydı. Bizimde annemiz babamız var. Allah'a havale ediyorum." şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSETTİM"

Bursaspor Basketbol Başantrenörü Roger Grimau, Bursaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada çalışırken kendimi çok rahat hissettim. Özellikle son bir aylık süreçte bana açtığı alan, sağladığı kolaylıklar ve verdiği destek bir koç için çok önemliydi. Özellikle işler iyi gitmediğinde, üst yönetimin desteğini hissetmek çok değerli. Ben sadece spor tarafına odaklanmaya çalıştım. Çünkü dört haftalık süreçte sezon boyunca yaşanan her şeyi tam anlamıyla bilmem mümkün değildi. Çok fazla detaya da girmek istemedim. Bursaspor'un o anda ihtiyaç duyduğu şeyin enerji, pozitiflik ve basketbol odağı olduğunu düşündüm. Tabii ki yaşadığım şehri tanımayı, gezmeyi severim. Ancak kısa ve zorlu bir dönemde olduğumuz için tamamen basketbola konsantre olduk. Bu süreçte başkanımızın ve ekibimizin bana çok desteği oldu." cümlelerini kullandı.

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELEDEN MEMNUNUM"

Grimau, "Bursaspor'un Süper Lig'de kalmasını önemli bir başarı olarak görüyorum. Benim için kısa ama oyuncular ve kulüp için uzun bir sezondu. Bu nedenle kulübü, organizasyonu, oyuncuları ve bu süreçte yanımızda olan herkesi tebrik etmek gerekiyor. Hep birlikte bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ben kendi adıma yapılan işten ve birlikte ortaya koyduğumuz mücadeleden memnunum." dedi.