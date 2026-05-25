Bursaspor, Toral Bayramov'u transfer etti

Gelecek sezon 1’inci Lig'de mücadele edecek olan ve Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile yabancı transfer perdesini açan yeşil-beyazlı yönetim, sol bek mevkisi için uzun süredir gündeminde yer alan Azerbaycanlı futbolcu Toral Bayramov'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Azerbaycan Ligi'nin köklü ekiplerinden Karabağ'da forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunmacı, kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamayla yeşil-beyazlı aileye dahil edildi.

MALİ DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMIYORLAR

Mali disiplini elden bırakmadan şampiyonluk kadrosunu şekillendiren başkan Enes Çelik ve transfer komitesi, sol koridoru uluslararası tecrübeye sahip dinamik bir isimle güçlendirmiş oldu.

KARABAĞ'DA SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Karabağ forması altında çıktığı 30 resmi müsabakada, sol bek olmasına rağmen takımına 7 gol ve 6 asistlik hücum katkısı sağlayan Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'un hücum organizasyonlarında da kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda bitirilen transferin ardından oyuncunun kısa süre içinde kente gelerek kampa katılacağı bildirildi.