Burun spreyleri için 5 gün uyarısı: Geri tepiyor

Havalar ısındı, polenler yerini aldı.

Alerjisi olanlar ise hapşırma ve burun tıkanıklığı ile mücadele ediyor.

Elimizin ilk gittiği ilaç ise "burun spreyleri" oluyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), bazı burun açıcı spreylerin kullanım süresini en fazla beş günle sınırladı.

5 GÜNÜ GEÇMEYİN

Burun tıkanıklığını giderici spreyler, soğuk algınlığı, alerji ve sinüzitin neden olduğu burun tıkanıklığından kısa süreli rahatlama sağlıyor.

Ancak MHRA, aşırı kullanımın "geri tepme tıkanıklığına" neden olabileceğini belirtti.

Açıklamada, bu tür spreyler ve damlalar için tüm yeni ambalaj ve prospektüslerde kullanım süresinin beş günü geçmemesi gerektiğinin belirtileceği ifade edildi.