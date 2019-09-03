taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.811
Euro
6.3557
Altın
1523.98
Borsa
98342.9
Gram Altın
284.824

Burundi'de sanal para yasaklandı

Burundi'de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı duyuruldu.

AA | 03.09.2019 - 05:27..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Burundi Merkez Bankası Başkanı Jean Ciza, yaptığı yazılı açıklamada, sanal ya da kripto paraların herhangi bir ülke tarafından basılmadığını ve güvence altına alınmadığını belirterek, bu nedenle Burundi topraklarında yasal ve geçerli olmadığını ifade etti.

Burundi'de sanal para yasaklandı

DENETLENMEYEN KRİPTO PARALARA YASAK

Merkez Bankasının, herhangi bir parasal yetki kurumu tarafından denetlenmeyen Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecion, Onecoin, BTC, Fahari Coin Cash, Ello Cash Coin ve diğer benzer araçlarla yatırım ve pazarlama yapıldığından haberdar olduğunu kaydeden Ciza, hiçbir finans kurumuna bu tür sanal paralarla ödeme hizmetlerinin yapılması yetkisi verilmediğini aktardı.

KRİZ NEDENİYLE BİNLERCE KİŞİ SANAL PARA MADENCİLİĞİNDE

Merkez Bankası Sözcüsü Bellarmin Bacinoni, ülkede en az 20 bin kişinin sanal para ile ticaret yaptığı bilgisini paylaştı.

Burundi'de 4 yıldan uzun süredir devam eden ekonomik krizin getirdiği yüksek işsizlik ortamında, birçok kişi sanal para madenciliğine yöneliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

103
Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

Paris’te haşema eylemi havuz kapattırdı

18
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

27
Hamsilos için tepki yürüyüşü

Hamsilos için tepki yürüyüşü

18
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

47
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

0
Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir