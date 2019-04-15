taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78585
Euro
6.55245
Altın
1286.72
Borsa
96109.77
Gram Altın
239.534

Buse Terim: Onu tanıdığımda daha 17 yaşındaydım

Buse Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'ya Instagram hesabından doğum günü mesajı yayınladı.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 12:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, eşi Volkan Bahçekapılı'nın 35'inci yaş gününü, sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı.

"HAYALLERİMİZ VAR"

Buse Terim, eşi ile çekildikleri bir fotoğrafı şu sözlerle paylaştı: "Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım... O da 23... Bugün 35 oluyor ve bizim hayatımızın yarısı birlikte büyüyerek geçti.. Biz büyüdük ve şimdi çocuklarımızı büyütüyoruz. Allah nasip ederse eğer beraber yaşlanacağız... Daha 40’ları, 50’leri birlikte kutlayacağız. Yaşlanınca ve çocuklarımız evlenince beraber küçük bir evde belki Bodrum’da yaşlanma hayalimiz var daha seninle.. Senin gibi kalbi güzel bir adam hayatımda olduğu için çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun ki ben de seni buldum. Bu yaşında birçok zorluk peşini bırakmadı. Ama bundan sonraki yaşların bu yaşından daha güzel olsun senin için.. Her gün, daha mutlu ve huzurlu olman için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.. Seni çok seviyorum."

Buse Terim: Onu tanıdığımda daha 17 yaşındaydım

Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim Bahçekapılı çiftinin; Nil ve Naz adında iki kızı var.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

137
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

431
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

450
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

126
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

50
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

185
Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

Cassowary adlı kuş sahibinin ölümüne sebep verdi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir