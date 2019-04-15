Buse Terim: Onu tanıdığımda daha 17 yaşındaydım

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, eşi Volkan Bahçekapılı'nın 35'inci yaş gününü, sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı.

"HAYALLERİMİZ VAR"

Buse Terim, eşi ile çekildikleri bir fotoğrafı şu sözlerle paylaştı: "Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım... O da 23... Bugün 35 oluyor ve bizim hayatımızın yarısı birlikte büyüyerek geçti.. Biz büyüdük ve şimdi çocuklarımızı büyütüyoruz. Allah nasip ederse eğer beraber yaşlanacağız... Daha 40’ları, 50’leri birlikte kutlayacağız. Yaşlanınca ve çocuklarımız evlenince beraber küçük bir evde belki Bodrum’da yaşlanma hayalimiz var daha seninle.. Senin gibi kalbi güzel bir adam hayatımda olduğu için çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki doğdun ki ben de seni buldum. Bu yaşında birçok zorluk peşini bırakmadı. Ama bundan sonraki yaşların bu yaşından daha güzel olsun senin için.. Her gün, daha mutlu ve huzurlu olman için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.. Seni çok seviyorum."





Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim Bahçekapılı çiftinin; Nil ve Naz adında iki kızı var.