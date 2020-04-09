Buse Terim, zayıfladı

Fazla kiloları yüzünden sürekli eleştirilen Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Buse Terim sırrını verdi.

21 KİLO GİTTİ

Terim, 'fasting' yani 'aralıklı oruç' sistemi ve sıkı sporla amacına ulaştığını söylerken; tam 21 kilo verdiğini hedeflediği kiloya ise mayıs ayında varacağını belirtti.

"TKDİR ET"

Kendine kötü yorum yapanların kadınlar olduğunun altını çizen Terim, 18 ay arayla 2 çocuk dünyaya getirdiğini hatırlatıp, “Kilo yerine neler yaptığıma bak, takdir etmeyi öğren ve hemcinsim olduğunu hatırla” dedi.