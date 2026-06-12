Buse Terim'den itiraf: Babama siz diyemeyiz

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Buse Terim, son olarak Enis Arıkan'ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Terim, babası hakkında da konuştu.

"BABAK BACAK ÜSTÜNE ATAMAYIZ"

Babasıyla küçüklüğünden beri mesafeli şekilde konuştuklarını belirten Buse Terim "Biz babama 'sen' diyemeyiz 'siz' deriz. 'Baba ne haber, ne yapıyorsun?' falan olmuyor bizde.

Çocukken ablamla alıştık, o gün bu gündür hala 'babacığım nasılsınız, ne istersiniz?' deriz. Fatih Terim'in yanında hala bacak bacak üstüne atamayız" dedi.