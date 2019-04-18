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Buse Terim'in kızı Naz 1 yaşında

Küçük kızı Naz bir yaşına giren Buse Terim, sosyal medyadan duygu dolu bir mesaj yayı

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 10:05..
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızı olmuştu. Naz, dün 1 yaşına bastı. Buse Terim, kızının ilk yaşını sürpriz bir parti ile kutladı.

"BENİM MASUM KIZIM"

Ailesinin de yalnız bırakmadığı Terim, duygusal bir de mesaj kaleme aldı: "Ah benim küçüğüm... 1 sene önce bugün seni kucağıma aldım, hala inanamıyorum 1 sene nasıl geçti ve sen bugün 1 yaşına basıyorsun. Daha yeni 1 aylık olmuşken, ileride çocuklarına torunlarına anlatacağın şahane bir anı yaşadın. Gözlerim dolu dolu ve ağlayarak bu anları izlemiştim... O boncuk gözlerinden gülümseme hiç eksik olmadı. Hep bir şeyler anlattın. İyi ki doğdun boncuğum, masum kızım, daha nice yıllarını birlikte görürüz inşallah. Seni çok ama çok seviyorum..."

Buse Terim'in kızı Naz 1 yaşında

Buse Terim'in kızı Naz 1 yaşında

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