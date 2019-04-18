Buse Terim'in kızı Naz 1 yaşında

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Nil ve Naz adında iki kızı olmuştu. Naz, dün 1 yaşına bastı. Buse Terim, kızının ilk yaşını sürpriz bir parti ile kutladı.

"BENİM MASUM KIZIM"

Ailesinin de yalnız bırakmadığı Terim, duygusal bir de mesaj kaleme aldı: "Ah benim küçüğüm... 1 sene önce bugün seni kucağıma aldım, hala inanamıyorum 1 sene nasıl geçti ve sen bugün 1 yaşına basıyorsun. Daha yeni 1 aylık olmuşken, ileride çocuklarına torunlarına anlatacağın şahane bir anı yaşadın. Gözlerim dolu dolu ve ağlayarak bu anları izlemiştim... O boncuk gözlerinden gülümseme hiç eksik olmadı. Hep bir şeyler anlattın. İyi ki doğdun boncuğum, masum kızım, daha nice yıllarını birlikte görürüz inşallah. Seni çok ama çok seviyorum..."



