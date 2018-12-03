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Buse Terim'in vale isyanı

Nisan'da kızı Naz'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Buse Terim, 2 yaşındaki kızı Nil ve eşi Volkan Bahçekapılı ile gezmeye çıktı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:40..
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Buse Terim'in vale isyanı

Teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün eşi Volkan Bahçekapılı ve kızı ile bir alışveriş merkezine gitti. Lüks araçlarını valeye bırakan çift, bir saatlik ücret için 30 TL ödedi.

"BİR DE 30 TL ALIYORSUNUZ"

Bahçekapılı ailesi, yaklaşık bir saat sonra da ailesiyle alışveriş merkezinin çıkışına gidip aracını istedi. 5 dakika içinde gelmesi gereken aracını yarım saat sonra alabilen Terim, sosyal medya hesabından isyan etti: "Tam 30 dakikadır donarak araba bekliyoruz. Bu servis için 30 TL gibi fahiş bir rakam alıyorsunuz. Kapasitenizden fazla arabayı almayın. Ayıp!"

Buse Terim, valenin aldığı yüksek ücrete de tepki gösterdi.

Buse Terim'in vale isyanı

Buse Terim'in vale isyanı

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