Buse Varol, 4 çocuk istiyor

Alişan ile dünya evine giren oyuncu Buse Varol Tektaş, Habertürk TV ekranlarına konuk oldu. Burası Haftasonu programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Varol, istediği çocuk sayısını paylaştı.

"EVDE DURABİLEN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Çocuk büyütmenin zorluklarından bahseden Buse Varol, "Uykusuzluk ve kalitesiz zaman geçirdik. Kendi çocuğun ama artık bir yerden sonra tükeniyorsun. Sonra dadı tuttuk. Bir ayın sonunda dadı yardımı almaya karar verdik. Sonra uyku düzenimiz oldu tabi. Burak'la 40'ı çıkmadan yurt dışına gittik. Çok evde durabilen bir insan değilim." dedi.

"BURAK EĞLENCELİ BİR ÇOCUK"

Eşi Alişan'ın iyi bir baba olduğunu belirten Varol, "Burak eğlenceli bir çocuk. Burak nerede olursak olalım, saati geldi mi uyuyor. Alişan çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

"ALİŞAN'I İKNA EDEMİYORUM"

4 çocuk istediğini aktaran Varol, eşi Alişan'ı ikna edemediğini söyledi. Varol, "29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim. Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az 2 çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun." ifadelerini kullandı.