Buse Varol'dan oğluna duygusal mesaj

Alişan’la 2018 yılında dünyaevine giren, kısa süre sonra oğlu Burak’ı kucağına alan oyuncu Buse Varol, önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"KARŞILIKSIZ VE TUTKULU BİR AŞK"

Varol yayınladığı karenin altına; “Hayattaki en büyük şükür sebebimsin Burak, İnsan nasıl bu kadar karşılıksız ve tutkuyla sevebilir diyorum ve her gün daha da çok seviyorum. Senin bir tebessümün kalbimin taaa içine dokunuyor, oralarda bir yerlerde en derine taşıyor seni. Ve her defasında anlıyorum ki ‘Evlat’ kelimesinin arkasında kocaman bir anlam varmış” yazdı.