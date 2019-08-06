taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5565
Euro
6.2268
Altın
1460.86
Borsa
98673.28
Gram Altın
261.076

Buse Varol'dan oğluna duygusal mesaj

Buse Varol, Instagram hesabından annelik ve evlat sevgisiyle ilgili bir yazı yayınladı.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 07:34..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Alişan’la 2018 yılında dünyaevine giren, kısa süre sonra oğlu Burak’ı kucağına alan oyuncu Buse Varol, önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"KARŞILIKSIZ VE TUTKULU BİR AŞK"

Varol yayınladığı karenin altına; “Hayattaki en büyük şükür sebebimsin Burak, İnsan nasıl bu kadar karşılıksız ve tutkuyla sevebilir diyorum ve her gün daha da çok seviyorum. Senin bir tebessümün kalbimin taaa içine dokunuyor, oralarda bir yerlerde en derine taşıyor seni. Ve her defasında anlıyorum ki ‘Evlat’ kelimesinin arkasında kocaman bir anlam varmış” yazdı.

Buse Varol'dan oğluna duygusal mesaj

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

82
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

62
Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

15
ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

61
Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

6
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

32
İzmir'de 25 işçi zehirlendi

İzmir'de 25 işçi zehirlendi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir