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Bütçe dostu akıllı telefon Nokia 4.2 tanıtıldı

Nokia'nın yeni uygun fiyatlı telefonu Nokia 4.2'nin fiyatına ve özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 14:28..
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HMD Global, Android One programına dahil yeni akıllı telefonu Nokia 4.2'yi Hindistan'da satışa çıkardı. Damla çentikli tasarımı ve özel bir Google Asistan düğmesine sahip telefonun alt tarafında bulunan ve Nokia logosunun olduğu kalın çerçeve, günümüzün akıllı telefon tasarımlarına pek uymasa da uygun fiyatlı olması nedeniyle kullanııcların beğenisini kazanabilir.

nokia

NOKIA 4.2 ÖZELLİKLERİ

5,71 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Nokia 4.2, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 439 işlemcisinden alıyor. Sahip olduğu 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla giriş seviyesinde bir telefon olduğunu bir kez daha gösteren Nokia 4.2,  Android 9 Pie işletim sistemine sahip Android One programıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

13 MP + 2MP çift arka kamera ile piyasaya çıkan telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. 3000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıları üzmeyen telefonun siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeği bulunuyor: Telefonun fiyatı ise 157 dolar olarak açıklandı.

nokia 4.2

Nokia 4.2 tüm özellikleri:

  • 5,71 inç (1520 x 720 piksel) 19: 9 a-Si FullView 2,5D kavisli cam ekran
  • 8 Çekirdekli (Dört adet 1.95GHz Cortex A53 + Dört adet 1.45GHz Cortex A53) Snapdragon 439 işlemci
  • Adreno 505 GPU
  • 3 GB RAM,
  • 32 GB dahili depolama, (microSD ile 400GB'a kadar genişletilebilir)
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • Çift sim
  • LED flaşlı 13 MP arka kamera, PDAF f / 2.2 diyafram, 1.12µm piksel boyutu, ikincil 2 MP kamera
  • F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera, 1.12 µm piksel boyutu
  • Boyutlar: 148.95 x 71.30 x 8.39 mm
  • Ağırlık: 161g
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 s / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, mikro USB
  • 3000mAh dahili batarya

 

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