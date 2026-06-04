Bütün fişleri çekti, serin uykunun formülünü verdi: Mısırlılar gibi uyuyun

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Dünya çapında bir "El Nino" etkisi beklenirken, havalar haziranın ilk günlerinden itibaren ısındı.

Özellikle geceleri sıcaktan uyumakta zorlananlar ise vantilatör ve klima dışında yollar aramaya başladı.

Meğer işin sırrı Mısırlı gibi uyumaktaymış...

Uyku uzmanları, sıcak havalarda vücudumuzun uykuya dalmakta zorlandığını, çünkü uykuya dalmak için vücut ısımızın düşmesi gerektiğini söylüyor.

Comfybedss ile çalışan uyku uzmanı pratisyen hekim ve tıp yazarı Dr. Deborah Lee, vantilatör kullanmak zorunda kalmadan sıcak havalarda uykuya dalmanın yolunu açıkladı.

Islak çorapla uyuyun

Dr. Lee, pamuklu bir çorabın musluk altında hafifçe ıslatılıp suyu damlamayacak kadar sıkıldıktan sonra giyilmesini tavsiye ediyor.

Çorapları musluğun altında yıkayın, damlamayacak şekilde sıkın ve yatmadan önce giyin.

Süreç, "buharlaşmalı soğutma" adı verilen bir sistemle çekirdek vücut sıcaklığının aşağı çekilmesine olanak tanıyor.

Aynı zamanda odada prizde takılı herhangi bir elektronik de olmaması öneriliyor.