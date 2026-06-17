Bütün ülke çukur kazmaya başladı, yöntem işe yaradı: Arazileri canlandırdılar

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Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahel topraklarında, uzun yıllardır kuraklık hakim.

Susuzluk hem toprakları bozdu hem de milyonlarca hektarlık alanı tarıma elverişsiz hale getirdi.

Ancak Senegal'de uygulanan basit bir yöntem, çölleşmeyle mücadelede dikkat çekici sonuçlar verdi.

Bölgede "yarım ay" olarak adlandırılan yaklaşık dört metre çapındaki çukurlar elle kazılıyor.

Bu çukurlar yağmur suyunu tutarak toprağın nemli kalmasını sağlıyor ve suyun yer altına sızmasına yardımcı oluyor.

Unutulan yöntem can verdi

Projede görev alan uzmanlar, yarım ay tekniğinin aslında yeni bir buluş olmadığını belirtiyor.

Sahel bölgesinde geçmişte yaygın olarak kullanılan yöntem, zamanla terk edilmişti.

Son yıllarda yeniden uygulanmaya başlayan teknik sayesinde kurak araziler tekrar üretime kazandırılıyor.

Araziler ürün vermeye başladı

Su tutma kapasitesi artan topraklarda darı, sorgum, bamya ve domates gibi kuraklığa dayanıklı ürünler yeniden yetiştirilmeye başlandı.

Daha önce verimsiz kabul edilen alanlarda bitki örtüsünün geri dönmesi de dikkat çekiyor.

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