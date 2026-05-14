Büyükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de kanlı kavga...

İki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Abdülbaki Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti.

Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.