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Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

AK Parti'nin inekleri seçmen gösterdiler gibi suçlamalarda bulunduğu ilçede İmamoğlu'nun oyları yükseliş gösterdi.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 12:11..
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İstanbul seçimleri, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'a 10 puan fark atmasıyla sonuçlandı.

İmamoğlu, zafere giden süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde de oylarını artırdı.

CHP adayının oylarını artırdığı ilçelerden biri de Büyükçekmece oldu.

Bilindiği gibi Büyükçekmece seçimleri 31 Mart'tan sonra oldukça gündeme gelmişti.

İNEKLER SEÇMEN YAPILDI İDDİASI

AK Parti, Büyükçekmece'de usulsüzlüklerin yapıldığını savunuyordu.

Partiye yakın televizyon kanalları da ilçeye giderek ineklerin seçmen olarak gösterildiğini anlatıyordu.

POLİS KAPI KAPI GEZDİ

Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine bölgede bazı evlere polis ekipleri gönderilerek kontroller yapılmıştı.

MEVLÜT UYSAL'IN TEPKİ ÇEKEN ÇIKIŞI

Mevlüt Uysal ise "3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerin de soyadı tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor." ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekmişti.

YILDIRIM DÜŞTÜ, İMAMOĞLU YÜKSELDİ

Yaşanan bu gelişmeler AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım'a zarar verdi.

Yıldırım'ın oyları yüzde 46,14'ten yüzde 40,62'ye düştü.

Ekrem İmamoğlu ise oylarını yüzde 52,37'den yüzde 58,93'e çıkardı.

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