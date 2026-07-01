Buz küplerindeki bilinmeyen tehlike! Klozeti bile geçti...

Buzdan bakteri bulaşma ihtimalini hiç düşündünüz mü...

Yaz sıcağında lıkır lıkır içtiğimiz buzlu içecekler, meğer bakteri yuvasıymış.

Bardağa atılan buz küpleri, tahmin ettiğinizden çok daha fazla taşıyabiliyor.

Buzun donmuş olması ise mikropları tamamen yok etmiyor.

Kirli su kaynaklı bakteriler

Hijyenik olmayan koşullarda üretilen buzlarda Escherichia coli (E. coli), Salmonella ve Listeria gibi bakteriler bulunabiliyor. Bu mikroorganizmalar; ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Norovirüs bulaşma riski

Buzlara kirli ellerle temas edilmesi veya üretimde kontamine su kullanılması durumunda Norovirüs bulaşabiliyor. Bu virüs, ani başlayan kusma ve şiddetli ishalin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Temizlenmeyen buz makineleri

Düzenli bakımı yapılmayan buz makineleri; bakteri, maya ve küf oluşumu için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Özellikle nemli ve sürekli kullanılan makinelerde hijyen eksikliği, bulaşma riskini artırabiliyor.