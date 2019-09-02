Buz Lazer konforu ile 4 mevsim lazer epilasyon

Lazer epilasyona olan aşırı taleple birlikte lazer epilasyon teknolojileri de gelişmiş, hasta konforunun öne çıktığı neredeyse tamamen ağrısız lazer epilasyon mümkün oldu.

BUZ LAZER NEDİR

Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerin lazer ışınına maruz bırakılarak yok edilmesi işlemidir. Lazer ışını kıla rengini veren melanin pigmenti tarafından emilerek kıl köküne iletilir. Burada ısı enerjisine dönüşerek kıl kökünü tahrip eder.

Her seansta tahribat biraz daha artar ve en sonunda kıl kökü bir daha kıl üretemeyecek şekilde tahrip edilir. Bu etki mekanizması ile istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak mümkün olur. Günümüzde milyonlarca kişi lazer epilasyondan yararlanmaktadır.

Dünyanın ileri gelen estetik lazer üreticilerinden Alma Lasers tarafından geliştirilen Soprano ICE serisi cihazlar ülkemizde Buz Lazer adı altında satışa sunulmuştur.

Alma Lasers firmasının Türkiye Distribütörü STS Estetik Lazer Sistemleri tarafından marka tescili yapılan Buz Lazer, sadece Soprano ICE serisi cihazları tanımlamaktadır. Buz Lazer, FDA onayına sahip global bir marka. Hakkında birçok klinik çalışma yapılmış ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan Buz Lazer 80’den fazla ülkede uzun yıllardır kullanılmaktadır.

BUZ LAZER İLE AĞRISIZ LAZER EPİLASYON

Buz Lazer, gelişmiş bir soğutma sistemi olan ICE teknolojisine sahip. Cildi uygulama esnasında -3 dereceye kadar soğutan ICE teknolojisi Buz Lazer sisteminin patentli teknolojisi. Bu gelişmiş soğutma sistemi tüm seans boyunca cildi serinletiyor, ferahlatıyor. Buz Lazer cihazının başlığındaki safir uç ciltle temas ettiğinde adeta buz gibi soğuk olduğundan lazer ışınının yaydığı ısı hissedilmiyor.

Buz Lazer epilasyonda patentli in-Motion (ütüleme epilasyon) tekniği de ağrıyı azaltan bir diğer unsur. Bu teknikte kıllar kademeli olarak ısıtıldığı için ağrısız, acısız bir epilasyon mümkün oluyor. Tedavi başlığının cilt üzerinde sürekli hareket ettirilmesi ile masaj konforunda bir epilasyon gerçekleşiyor. Özellikle koyu tenli kişilerde, bu uygulama tekniği güvenle epilasyon yapılabilmesini sağlıyor.

TÜM CİLT VE KIL TİPLERİNE UYGULANIYOR

Lazer epilasyon ilk uygulanmaya başlandığı dönemlerde, sadece açık tenli kişilerde güvenle uygulanabiliyor ve kalın kıllarda etkili olabiliyordu. Gelişen teknolojilerle günümüzde tüm cilt ve kıl tiplerinde lazer epilasyon yapılabilmektedir. Buz Lazer serisi cihazlar, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde güvenle lazer epilasyon yapabilmek için geliştirilmiştir.

Buz Lazer epilasyondan önce ve sonra, sadece 1 hafta güneşe çıkmamak yeterli oluyor. Birçok lazer epilasyon yönteminde bu süre minimum 1 ay iken, Buz Lazer epilasyonda sadece 1 hafta olması önemli bir avantaj. Sahip olduğu patentli teknolojilerle ince kıllarda da etkili olan Buz Lazer sayesinde ince kılların epilasyonu da artık sorun olmaktan çıkmıştır. Yaz ayları dahil tüm mevsimlerde güvenle uygulanabilen Buz Lazer bu özelliği ile de günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemlerinin başında gelmektedir.

Buz Lazer, büyük bir tedavi başlığına sahip olduğundan seans süreleri de yarı yarıya kısalıyor. Ağrıdan dolayı lazer epilasyon yaptıramayan kadın, erkek birçok kişi, Buz Lazer ile neredeyse tamamen ağrısız bir şekilde lazer epilasyon yaptırabiliyorlar. Özellikle kadınlarda bikini bölgesi, erkelerde sırt ve omuz gibi oldukça ağrılı olan alanların epilasyonu için Buz Lazer, iyi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

ORİJİNAL BUZ LAZER YAPTIRDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Kısa seans süresi, etkili ve kalıcı sonuçları yanında üst seviyede hasta konforu sunan Buz Lazer cihazının, taklitlerinden kaçınmak gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Buz Lazer’in başarısından esinlenerek üretilen ve Buz Lazer adını kullanan birçok taklit cihaz mevcut ve bu cihazlar FDA onayına sahip olmadığı için etkinlikleri ve güvenilirlikleri hakkında bilgi yok. Bu nedenle orijinal Buz Lazer yaptırdığınızdan emin olmak için, www.buzlazer.com web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.