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Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

İtalya'da düzenlenen Buz Müzik Festivali için buzdan enstrümanlar hazırlandı. Bu enstrümanları çalmak, müzisyenlere normalden daha fazla zorluk çıkarıyor.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 15:32..
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İtalya'nın Vermiglio bölgesinde düzenlenen Buz Müzik Festivali için yapılan her şeyde buz kullanıldı. Gösteriyi izlemek isteyenler, buzdan yapılmış koltuklara oturdular.

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar VİDEO

ÇALIŞMALAR 3 AYDA TAMAMLANDI

200 kişiyi ağırlayabilen salonda kış boyunca 60'ın üzerinde konser düzenlendi.

Buz enstrümanlar yapma fikrini ortaya atan ise ABD'li sanatçı Tim Linhart. Bongo, gitar, keman ve daha fazla enstrüman hazırlamak Linhart için 3 ay sürdü.

Linhart, enstrümandan ses alabilmek için doğru noktayı bulmak gerektiğini söyledi.

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

SANATÇILAR İÇİN ZORLU MESAİ

Enstrümanları çalmak, müzisyenlere normalden daha fazla zorluk çıkarıyor. Normallerinden daha büyük olan enstrümanları çalmak bir yandan da sanatçılar için üşümek demek.

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

"NEFESİNİZ DONUYOR"

Müzisyen Nicola Segatta,  "Çelloyu kurduğumda bu enstrümanların kırılganlığını fark ettim. Her an kırılabilirler. Ayrıca bunları oynatmak zor. Tekniğinizi şekillere uyarlamanız gerekiyor. Çaldığınız sırada nefesiniz enstrüman üstünde donuyor. Ancak vücudunuzun enstrümana nasıl uyum sağladığını görmek çok ilginç. Doğru sesi deneme ve sabırla elde edebilirsiniz." dedi.

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

Buzdan enstrümanlarla konser veriyorlar

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