Buzdolabına bir banknot sıkıştırın: 1 dakikalık test faturayı düşürebilir

Elektrik faturanız beklediğinizden yüksek geliyorsa, nedeni sandığınızdan daha basit olabilir.

Minik bir test ile gereğinden fazla enerji harcayıp harcamadığı anlayabilirsiniz.

Üstelik bu yöntem sadece birkaç saniye sürüyor ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmiyor.

Uzmanlara göre sorun çoğu zaman buzdolabının kendisinde değil, kapağın çevresindeki lastik contalarda yaşanıyor.

Silikon ve conta uzmanı Guy Chapman'a göre kapı contalarındaki aşınma genellikle yavaş gerçekleşiyor ve kullanıcılar sorunu uzun süre fark etmeyebiliyor.

Zamanla yıpranan veya esnekliğini kaybeden contalar, soğuk havanın dışarı sızmasına neden oluyor. Bu durumda buzdolabı istenen sıcaklığı koruyabilmek için daha fazla çalışıyor ve elektrik tüketimi artıyor.

Contaların düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için ise oldukça basit bir yöntem var.

BANKNOT TESTİ

Bir banknotu kapının arasına yerleştirip kapağı kapattıktan sonra banknotu çekmeye çalışın.

Eğer banknot hiçbir direnç göstermeden kolayca çıkıyorsa, o noktadaki contanın görevini tam olarak yerine getirmediği düşünülebilir.