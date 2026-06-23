Buzluktan çıkan etten kan geliyorsa dikkat: İşte nedeni

Kurban Bayramı'nda doldurulan buzluklar, ihtiyaç oldukça değerlendiriliyor.

Buzdolabından çıkardığınız ve çözülmeye bıraktığınız kırmızı etten kana benzer bir sıvı gelmesi, birçoğumuzun merak konusu oluyor.

Endişe yaratan ve "etim bozuk mu" sorusunu gündeme taşıyan bu durum, bilimsel olarak açıklandı.

Birçok kişinin kan sandığı bu kırmızı sıvı aslında daha masum bir şey.

Doğal çözünme süreci

Buzu çözülen etten gelen kırmızı su, miyoglobin adı verilen doğal bir proteinden oluşuyor.

Kırmızı etin içinde bulunan miyoglobin, kaslara oksijen taşıyan ve ete karakteristik kırmızı rengini veren bir protein olarak biliniyor.

Et dondurulduğunda hücre yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle çözülme sırasında bir miktar sıvı dışarı çıkabiliyor. Bu sıvı, miyoglobinle karıştığı için kırmızı renkte görünüyor ve çoğu zaman kanla karıştırılıyor.

Yani, dondurulmuş etin çözülmesi sırasında görülen kırmızı sıvı çoğu zaman endişe edilecek bir durum değil.

Güvenli bir çözdürme süreci ile kırmızı etinizi güvenle tüketebilirsiniz.