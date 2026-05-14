BYD, Avrupa'daki az kullanılan fabrikaları devralmak istiyor

Çinli otomobil devi BYD, Avrupa'daki pazar payını güçlendirmek için bölgedeki kullanılmayan otomobil fabrikalarını satın almaya odaklandı.

Şirket, özellikle İtalya gibi ülkelerdeki tesisleri devralarak üretim ağını hızla genişletmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA BAĞIMSIZ ÜRETİM İSTİYOR

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, fabrikaları ortak girişimler yerine tamamen bağımsız bir şekilde işletmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Şirket, bölgedeki tüm uygun tesisleri araştırarak atıl durumdaki kapasiteyi kendi adına değerlendirmek istiyor.

Yurt içindeki fiyat rekabeti nedeniyle yurt dışına açılan BYD, Macaristan'daki tesisinin ardından başka ülkelerde de üretim üssü kurmayı planlıyor.

Diğer Çinli üreticilerin de benzer hamleler yaptığı pazarda BYD, premium markası Denza ile Avrupa'daki varlığını her geçen gün artırıyor.