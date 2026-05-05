BYD, ilk çeyrekte kaç adet otomobil sattığını açıkladı

BYD, 2020 yılından bu yana gösterdiği istikrarlı yükselişin ardından ilk kez bir çeyrekte kâr marjı düşüşüyle karşılaştı.

Şirket, bu çeyrekte tam 700 bin 463 adet elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirmesine rağmen şaşırtıcı bir gelir kaybı yaşadı.

KÂR ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Üreticinin resmi verilerine göre, markanın net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,4 azalarak yaklaşık 600 milyon dolara geriledi.

Toplam gelir bandında ise yüzde 12 oranında bir kayıp yaşanarak 22 milyar dolarlık bir gerileme tablosu ortaya çıktı.

SÜBVANSIYONLARIN AZALMASI İÇ PAZARI VURDU

Şirket, bu mali düşüşün temel nedeni olarak Çin hükümetinin üreticilere sağladığı araç sübvansiyonlarını azaltmasını gösteriyor.

Geçmiş yıllarda vergiden tamamen muaf olan elektrikli otomobillerin artık maksimum 15 bin yuan indirimle alınabilmesi, iç pazarda ciddi bir durgunluğa yol açtı.

AVRUPA PAZARI İÇİN YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Küresel çapta devam eden savaş süreci üretimi doğrudan sekteye uğratırken, markanın Avrupa pazarındaki satışlarına da önemli ölçüde zarar verdi.

Bu durumu tersine çevirmek isteyen BYD, 2026 yılı içerisinde Avrupa'daki ürün gamını genişleterek toplamda 1,5 milyondan fazla otomobil ihraç etmeyi hedefliyor.