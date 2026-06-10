BYD'nin yeni lüks otomobili ortaya çıktı: Karşınızda Great Han

Hafif kamuflajlı görselleri paylaşılan BYD Great Han, Audi A5 ve BMW 3 Serisi gibi güçlü rakiplerin yer aldığı sınıfa iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Modelin düşük aerodinamik sürtünme katsayısı hedefleyen tasarımı, rüzgar tüneli çalışmalarıyla şekillendirildi.

YÜKSEK AERODİNAMİK VE GENİŞ İÇ HACİM

Yaklaşık 4,8 metre uzunluğa sahip olması beklenen otomobil, cömert aks mesafesi sayesinde kullanıcılarına oldukça geniş bir yaşam alanı sunacak.

Tasarımında Han L modeliyle benzerlikler taşıyan araç, B sütunundan itibaren alçalan tavan çizgisi ve boydan boya uzanan ışık şeritleriyle dikkat çekiyor.

ÇİFT MOTOR SEÇENEĞİ

BYD'nin yeni gözdesi, şarj odaklı hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı aktarma sistemiyle müşterilere sunulacak.

Her iki versiyonda da markanın ikinci nesil Blade bataryaları ve ultra hızlı şarj altyapısı görev yapacak.

Arkadan itişli elektrikli versiyonu CLTC verilerine göre 1.008 kilometre menzil sunarken, dört tekerlekten çekişli seçenek ise 880 kilometre menzil mesafesine ulaşacak.

TANITIM TARİHİ

BYD Great Han modelinin tüm teknik detayları, Çin'de bayilere ulaşacağı 2026 yılının üçüncü çeyreğinde resmiyet kazanacak.