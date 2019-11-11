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Çağatay Ulusoy kilo aldı

Son internet dizisinin çekimlerinin bitmesiyle yeni bir projeye hazırlanan ünlü oyuncu, şu sıralar fazla kilolarıyla dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 17:21..
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje hazırlığına girdi.

Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı.

Çağatay Ulusoy kilo aldı

KİLOLU ÇAĞATAY

Kırklareli'nde görülen ve bir hayranının kadrajına yansıyan oyuncunun, aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Çağatay Ulusoy kilo aldı

HAYRANLARININ HOŞUNA GİTMEDİ

Çağatay Ulusoy'un sevenleri de kilolu halini pek beğenmedi. Fotoğrafı gören takipçiler, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu.

Çağatay Ulusoy kilo aldı

DİYETE BAŞLAYACAK

Son internet dizisinin bitmesiyle yeniden kolları sıvayan oyuncu, kısa süre içerisinde diyete de başlayacak.

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