Çağatay Ulusoy kilo aldı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje hazırlığına girdi.

Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı.

KİLOLU ÇAĞATAY

Kırklareli'nde görülen ve bir hayranının kadrajına yansıyan oyuncunun, aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmadı.

HAYRANLARININ HOŞUNA GİTMEDİ

Çağatay Ulusoy'un sevenleri de kilolu halini pek beğenmedi. Fotoğrafı gören takipçiler, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu.

DİYETE BAŞLAYACAK

Son internet dizisinin bitmesiyle yeniden kolları sıvayan oyuncu, kısa süre içerisinde diyete de başlayacak.