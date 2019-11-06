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Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 08:34..
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Çağla Şıkel hastaneye kaldırıldı

Ani bir rahatsızlık geçiren ve sağlık sorunlarını gizleyen Çağla Şıkel, hastaneye kaldırıldı. Özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı öğrenildi. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in tedavisi sürüyor.

SEBEP: ENFEKSİYON

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.

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