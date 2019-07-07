Çağla Şıkel kendini anlattı

Manken Çağla Şıkel, Hello Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

"BONUS OLUR"

"Aşk sana uzak mı?" sorusuna cevap veren ünlü manken, "Galiba uzak. tek başıma iyiyim. Çok keyifliyim. Geliyorsa da buyursun gelsin. Bonus olur." yanıtını verdi.

"EMRE ALTUĞ'DAN NEFRET EDEREK AYRILMADIM"

Şıkel, "Hayatla ilgili çok fazla endişe ve korkum yok. Tek başıma da iyiyim, keyifliyim. 'Kapımı aşka kapattım' demek istemiyorum. Aşk, zamanı gelince kapıyı çalar. Çocuklarımın babası Emre Altuğ'dan nefret ederek ayrılmadım. Hayatımıza arkadaş olarak, iyi anne-baba olarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"FANTEZİ DÜNYASINDA ÇOK GEZEMEM"

Kontrolü elden bırakmayan, aşırı planlı ve programlı biri olduğunu dile getiren Şıkel, "Ben hiç 'Yeterince para kazandım, artık durayım, tatile gideyim' demedim. En parlak zamanlarımı yaşıyorum. Bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmem gerek. Değişikliğe açık biri değilim. Fantezi dünyasında çok gezemem. Yeni şeyler deneme lüksüm yok." ifadelerini kullandı.