Çağla Şıkel ve Emre Altuğ için gurur günü! Küçük oğulları ortaokuldan mezun oldu

2008 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Yıllar önce boşanmalarına rağmen magazin dünyasında örnek anne-baba olarak parmakla gösterilen ünlülerden Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, çocuklarının mutluluğu için bir kez daha bir araya geldi.

KÜÇÜK OĞLAN ARTIK LİSELİ

Ünlü çiftin küçük oğulları Uzay, ortaokul eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. İkili, oğullarının bu özel gününde yan yana gelerek ortak bir mutluluk yaşadı.

Şıkel ve Altuğ, bu mutlu anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.